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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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Вести.Ru

Microsoft, Amazon, Facebook, Boeing. На Мосбирже появятся акции из индекса S&P 500

Вести.Ru00:42
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвы19:06
ТАСС

Мосбиржа запускает торги иностранными акциями из индекса S&P 500

ТАСС17:01
РБК

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из индекса S&P 500

РБК18:45
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомости17:08
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфакс18:54
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ruвчера в 12:35

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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