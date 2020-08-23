Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возможность открытия авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только рейсы в Каир) и Китаем (возобновление рейсов только в Шанхай), рассказал источник «Известий» в одной из крупных российских авиакомпаний.