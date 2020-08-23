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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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РБК

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из индекса S&P 500

РБК18:45
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвы19:06
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфакс18:54
Вести.Ru

Microsoft, Amazon, Facebook, Boeing. На Мосбирже появятся акции из индекса S&P 500

Вести.Ru00:42
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомости17:08
ТАСС

Мосбиржа запускает торги иностранными акциями из индекса S&P 500

ТАСС17:01
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ruвчера в 12:35

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru22 августа в 14:04
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-Newsвчера в 02:43

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Кикнадзе отметил поддержку болельщиков «Локомотива» в матче РПЛ со «Спартаком»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что болельщики железнодорожников в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" больше поддерживали свою команду, чем критиковали его.
ТАСС Спортвчера в 15:40

Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель фонда Cinema for Peace Як Бизил, который организовал перелет Навального в Германию передает Reuters.
Ведомости00:27
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Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
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Россия нарастила поставки в ЮАР

В I полугодии 2020 года Россия не только в три раза увеличила экспорт в ЮАР зерна, но и начала поставки в эту страну продукции глубокой переработки, в частности, муки, напитков и дезинфицирующих средств.
Российская газетавчера в 10:38
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Исследователи собрали пробы донных отложений в таймырском озере Мелкое

Как поясняют исследователи, благодаря отбору почвенных колонок и донных отложений из озер есть возможность проанализировать текущий уровень загрязнения и оценить степень его изменения на протяжении нескольких десятков лет, так как будут изучены слои, накопленные ещё до начала активного промышленного освоения региона.
НИА-Красноярск01:07