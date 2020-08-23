В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что болельщики железнодорожников в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" больше поддерживали свою команду, чем критиковали его.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель фонда Cinema for Peace Як Бизил, который организовал перелет Навального в Германию передает Reuters.
В I полугодии 2020 года Россия не только в три раза увеличила экспорт в ЮАР зерна, но и начала поставки в эту страну продукции глубокой переработки, в частности, муки, напитков и дезинфицирующих средств.
Как поясняют исследователи, благодаря отбору почвенных колонок и донных отложений из озер есть возможность проанализировать текущий уровень загрязнения и оценить степень его изменения на протяжении нескольких десятков лет, так как будут изучены слои, накопленные ещё до начала активного промышленного освоения региона.