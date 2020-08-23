"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что рассчитывать на сильные и регулярные осадки в центральной части Крыма не стоит, потому что в степной зоне, где расположен Симферополь, это явление редкое.
В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
В I полугодии 2020 года Россия не только в три раза увеличила экспорт в ЮАР зерна, но и начала поставки в эту страну продукции глубокой переработки, в частности, муки, напитков и дезинфицирующих средств.
По информации пресс-службы городской ГИБДД, около 19 часов напротив дома № 49 на улице Народной Воли нетрезвый мужчина несколько раз врезался в «Хёндэ», который в итоге отбросило на припаркованный автомобиль «Киа».