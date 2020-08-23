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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвы19:06
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфакс18:54
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ruвчера в 12:35
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомости17:08
ТАСС

Мосбиржа запускает торги иностранными акциями из индекса S&P 500

ТАСС17:01
РБК

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из индекса S&P 500

РБК18:45

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
РИА Новости22:25
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В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что рассчитывать на сильные и регулярные осадки в центральной части Крыма не стоит, потому что в степной зоне, где расположен Симферополь, это явление редкое.
Взгляд.ру23:06

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Россия нарастила поставки в ЮАР

В I полугодии 2020 года Россия не только в три раза увеличила экспорт в ЮАР зерна, но и начала поставки в эту страну продукции глубокой переработки, в частности, муки, напитков и дезинфицирующих средств.
Российская газетавчера в 10:38
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Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены

По информации пресс-службы городской ГИБДД, около 19 часов напротив дома № 49 на улице Народной Воли нетрезвый мужчина несколько раз врезался в «Хёндэ», который в итоге отбросило на припаркованный автомобиль «Киа».
Телеканал ОТВ23:52
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