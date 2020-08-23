Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.