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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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ПРАЙМ

Intel стала наиболее популярной в первый день торгов акциями США на Мосбирже

ПРАЙМ13:34
РБК

«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже

РБК13:05
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфакс18:54
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвы19:06
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомости17:08
ТАСС

Мосбиржа запускает торги иностранными акциями из индекса S&P 500

ТАСС17:01
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ruвчера в 12:35

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
2

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
3

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
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