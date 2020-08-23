Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфаксвчера в 18:54
ПРАЙМ

Акции Intel оказались наиболее популярными в первый день торгов акциями США на Мосбирже

ПРАЙМвчера в 15:16
РБК

«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже

РБКвчера в 13:05
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвывчера в 19:06
ТАСС

Бумаги Intel стали самыми популярными среди акций компаний из США на Мосбирже

ТАССвчера в 14:17
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомостивчера в 17:08
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ru23 августа в 12:35

Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа
Rambler News Serviceвчера в 13:28
10

Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подгорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT newsвчера в 10:04
6

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ruвчера в 14:37
243

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
143

Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»

До супергеройского дебюта Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» еще жить и жить, поэтому сетевой иллюстратор BossLogic решил помочь поклонникам скоротать время.
Киноафиша Россиивчера в 07:13

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
674

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
254

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22
4