Коронавирус
РБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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Общество
Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина
В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Общество
В Москве введут спецпропуска для выхода из дома
В Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
В Подмосковье усилили режим самоизоляции
Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья.
Политика
Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента
«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он.
Экономика
Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Общество
Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции
"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Космос
У Плутона мог быть глубокий подземный океан
Новый анализ изображений космического корабля НАСА «Новые горизонты» показывает, что у карликовой планеты был подземный океан вскоре после того, как Плутон образовался 4,5 миллиарда лет назад, и что океан мог окружать и взаимодействовать со скалистым ядром.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Общество
Чубаров призывает закрыть Крымский мост
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.
Космос
Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось
Гелиосфера имеет форму «капли», при этом ее толстая часть обращена в сторону движения Солнечной системы по галактике.
Футбол
Малком на карантине учит русский язык
Использую время, чтобы читать, изучать русский язык, слушаю музыку.
Хоккей
У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус
Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Общество
В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Кино
Слухи: мечта Дуэйна Джонсона увидеть Генри Кавилла в «Черном Адаме» не сбудется
По словам авторов сайта, Дуэйн Джонсон очень надеялся на встречу с Кавиллом в сцене после титров своего сольника, однако в стенах Warner Bros. данная идея не приглянулась.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
Кино