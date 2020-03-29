Коронавирус

РБКРБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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В Мосгордуме началось обсуждение возможных наказаний за нарушение ограничений в Москве

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Московский Комсомолец14:32

Депутаты Мосгордумы обсудят меры в отношении нарушителей самоизоляции

REGNUM15:32
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
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Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

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Коммерсантъ 15:07
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В Москве введут спецпропуска для выхода из дома

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Lenta.ru 13:07
Общество

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья.
Коммерсантъ 14:44
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Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

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Путин одобрил подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2»

RT на русском 27 марта в 11:04
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Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
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Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
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Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
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У Плутона мог быть глубокий подземный океан

Новый анализ изображений космического корабля НАСА «Новые горизонты» показывает, что у карликовой планеты был подземный океан вскоре после того, как Плутон образовался 4,5 миллиарда лет назад, и что океан мог окружать и взаимодействовать со скалистым ядром.
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
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Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
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Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
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Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.
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Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось

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Использую время, чтобы читать, изучать русский язык, слушаю музыку.
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Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
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Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
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В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
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Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
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Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию

Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
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Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Слухи: мечта Дуэйна Джонсона увидеть Генри Кавилла в «Черном Адаме» не сбудется

По словам авторов сайта, Дуэйн Джонсон очень надеялся на встречу с Кавиллом в сцене после титров своего сольника, однако в стенах Warner Bros. данная идея не приглянулась.
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Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
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РЕН ТВ вчера в 12:24
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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