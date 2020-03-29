Коронавирус
РБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля
Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Власти рассказали о праве жителей на въезд и выезд из Москвы
Вводимый в Москве домашний режим самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не ограничивает право жителей на въезд и выезд из города.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
Общество
Врач из Нью-Йорка разрыдалась на камеру из-за коронавируса
Врач-реаниматолог из Нью-Йорка Коллин Смит записала пронзительное видео о ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе
Общество
Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках
Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Политика
В России образован президиум правительства
В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19
Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Футбол
Кейн хочет обогнать Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет обогнать экс-форварда "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
Экономика
Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото с мужем
Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала в Stories Instagram откровенный снимок, запечатлев себя вместе с мужем.
Культура
Российские телеканалы призвали зрителей оставаться дома
Телеканалы запустили заставки между программами, которые призывают людей оставаться дома во время карантина.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам
В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей КНР.
Общество
La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты
Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.