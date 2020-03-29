Коронавирус

РБКРБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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В Мосгордуме началось обсуждение возможных наказаний за нарушение ограничений в Москве

ТАСС14:27

Мосгордума примет закон об ответственности за нарушения карантина

Интерфакс - Россия14:25

Сотни жалоб на несоблюдение режима самоизоляции поступило в Мосгордуму за выходные

РИАМО14:53

Мосгордума рассмотрит законопроект об ответственности за нарушение карантина

Вечерняя Москва14:33

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

РБК15:14

В Мосгордуме сообщили о сотнях жалоб на несоблюдающих карантин москвичей

Московский Комсомолец14:32

Депутаты Мосгордумы обсудят меры в отношении нарушителей самоизоляции

REGNUM15:32
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Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 18:43
Политика

Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Ведомости 19:23
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Общество

Власти рассказали о праве жителей на въезд и выезд из Москвы

Вводимый в Москве домашний режим самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не ограничивает право жителей на въезд и выезд из города.
RT на русском 13:51
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия 03:06
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Общество

Врач из Нью-Йорка разрыдалась на камеру из-за коронавируса

Врач-реаниматолог из Нью-Йорка Коллин Смит записала пронзительное видео о ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 08:17
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

РИА Новости вчера в 10:26
Общество

Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках

Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
REGNUM 01:50
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Политика

В России образован президиум правительства

В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
ТАСС 03:15
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

В Подмосковье рассказали о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Жители Подмосковья, лишившиеся работы из-за коронавируса, получат дополнительное пособие в размере 15 тысяч рублей в случае, если работали в этом году не менее 60 дней, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
РИА Новости 17:53
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Футбол

Кейн хочет обогнать Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет обогнать экс-форварда "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
Газета.Ru 19:46
Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 17:45
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото с мужем

Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала в Stories Instagram откровенный снимок, запечатлев себя вместе с мужем.
Discover24 27 марта в 03:52
Культура

Российские телеканалы призвали зрителей оставаться дома

Телеканалы запустили заставки между программами, которые призывают людей оставаться дома во время карантина.
ToDay News Ufa 12:29
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Kursk.com 08:31
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей КНР.
BFM.ru 06:33
Общество

La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты

Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
BFM.ru 09:29
Политика

Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл

SM News 16:00
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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