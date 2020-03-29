Коронавирус
РБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Армия и оружие
КНДР испытала многозарядную пусковую установку
Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Футбол
Дзюба одержал вторую подряд победу в «самой быстрой лиге»
Вчера Артем со счетом 5:3 победил представителя ЦСКА Яку Бийола. Сегодня соперником Дзюбы стал игрок "Крыльев Советов" Дмитрий Молчанов.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Футбол
УЕФА планирует завершить сезон в августе, а следующий сократить
Сообщается, что УЕФА планирует завершить этот сезон в августе и сократить соревнования в следующем сезоне, чтобы свести к минимуму разрушительное влияние коронавируса на европейский футбол.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Здоровье
В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Мордовии загорелись пять жилых домов в результате пала сухой травы
Пять жилых домов и 14 строений загорелись в результате пала сухой травы в селе Малышево Торбеевского района Мордовии.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Авто
Загадочный Toyota Yaris вывели на тесты
Компания Toyota начала тестирование новой модели SUV построенной на базе компактного Yaris.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике.
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России в четвертый раз обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению короновируса нового типа.
Игры
Control стала доступна в NVIDIA GeForce Now
Компания NVIDIA сообщила, что Control от Remedy теперь доступен в GeForce Now.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Общество
В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы
В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В России почти закончены испытания элементов системы С-500
Испытания различных элементов ЗРК С-500 завершаются в России, заявил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» Владимир Долбенков 26 марта, сообщает журнал «Оборона России».
Политика
Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса
Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.