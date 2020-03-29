Коронавирус

РБКРБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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В Мосгордуме началось обсуждение возможных наказаний за нарушение ограничений в Москве

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Депутаты Мосгордумы обсудят меры в отношении нарушителей самоизоляции

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В Мордовии загорелись пять жилых домов в результате пала сухой травы

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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

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В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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