Коронавирус
РБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Мосгордума рассмотрит законопроект об ответственности за нарушение карантина
Вечерняя Москвавчера в 14:33
В Мосгордуме сообщили о сотнях жалоб на несоблюдающих карантин москвичей
Московский Комсомолецвчера в 14:32
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500
За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Общество
Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
Общество
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин
Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Футбол
Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек
В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Хоккей
Андрей Назаров: «Надо провести турнир в августе и разыграть Кубок Гагарина»
Обозреватель «Матч ТВ» беседует с тренером Андреем Назаровым на актуальные темы: о коронавирусе, судьбе Кубка Гагарина, легионерах в КХЛ и россиянах в НХЛ.
Наука
В России создали три препарата против COVID-19
В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Игры
Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox
В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Здоровье
Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких
Парижская модель Интан Клемент, заразившаяся коронавирусной инфекцией, рассказала, что ее легкие стали издавать странный звук при дыхании, об этом пишет Yahoo News Australia.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса
Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева
Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и журналистам.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.