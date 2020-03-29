Коронавирус

РБКРБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

РБКвчера в 15:14

Сотни жалоб на несоблюдение режима самоизоляции поступило в Мосгордуму за выходные

РИАМОвчера в 14:53

Мосгордума рассмотрит законопроект об ответственности за нарушение карантина

Вечерняя Москвавчера в 14:33

В Мосгордуме сообщили о сотнях жалоб на несоблюдающих карантин москвичей

Московский Комсомолецвчера в 14:32

Депутаты Мосгордумы обсудят меры в отношении нарушителей самоизоляции

REGNUMвчера в 15:32

В Мосгордуме началось обсуждение возможных наказаний за нарушение ограничений в Москве

ТАССвчера в 14:27

Мосгордума примет закон об ответственности за нарушения карантина

Интерфакс - Россиявчера в 14:25
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Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

ТАСС вчера в 19:36
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.
Коммерсантъ вчера в 04:05
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 03:03
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
Общество

Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
RT на русском вчера в 23:42
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин

Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:20
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Футбол

Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»

Евро-футбол.ру вчера в 10:18
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек

В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 22:24
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Хоккей

Андрей Назаров: «Надо провести турнир в августе и разыграть Кубок Гагарина»

Обозреватель «Матч ТВ» беседует с тренером Андреем Назаровым на актуальные темы: о коронавирусе, судьбе Кубка Гагарина, легионерах в КХЛ и россиянах в НХЛ.
Матч ТВ вчера в 13:08
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Игры

Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox

В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Live24 вчера в 08:14
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru вчера в 06:35
Здоровье

Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Толк вчера в 22:17
Здоровье

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

Парижская модель Интан Клемент, заразившаяся коронавирусной инфекцией, рассказала, что ее легкие стали издавать странный звук при дыхании, об этом пишет Yahoo News Australia.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Политика

Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.
РБК вчера в 16:02
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 16:45
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс вчера в 16:29
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград вчера в 09:03
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева

Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и журналистам.
Экспресс газета 27 марта в 04:57
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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