Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500 За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах, всего заболевшие есть в 65. Накануне число заболевших выросло на 228.

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Наука В России создали три препарата против COVID-19 В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Игры Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.

Здоровье Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.

Политика Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.

Политика Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Общество Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».

Общество Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.