Коронавирус
РБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Культура
Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
Общество
Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина
Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Гаджеты
Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами
Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Назван обязательный для просмотра во время опасного карантина фильм.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Армия и оружие
Случаев заражения коронавирусом в армии РФ не выявлено
Несмотря на всемирную пандемию коронавируса, среди военнослужащих армии России случаев инфицирования не выявлено.
Наука
В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19
Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.