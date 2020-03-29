Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

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