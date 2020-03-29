Коронавирус

РБКРБКМосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
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В Мосгордуме началось обсуждение возможных наказаний за нарушение ограничений в Москве

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Мосгордума рассмотрит законопроект об ответственности за нарушение карантина

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Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

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Московский Комсомолец14:32

Депутаты Мосгордумы обсудят меры в отношении нарушителей самоизоляции

REGNUM15:32
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Культура

Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
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Общество

Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина

Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Свободная Пресса 08:44
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Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
Megaobzor.com 13:37
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Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Назван обязательный для просмотра во время опасного карантина фильм.
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Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 07:16
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

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Lenta.ru 10:52
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
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Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Известия 19:18
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
РИА Новости 14:56
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости 20:42
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Tkgorod.ru вчера в 12:11
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
BFM.ru 19:46
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Вести.Ru 16:54
Экономика

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Телеканал 360° 19:27
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Армия и оружие

Случаев заражения коронавирусом в армии РФ не выявлено

Несмотря на всемирную пандемию коронавируса, среди военнослужащих армии России случаев инфицирования не выявлено.
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Наука

В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
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45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
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REGNUM 12:31
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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