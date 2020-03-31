Коронавирус

РБКРБКВ Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
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В Мосгордуме утвердили штраф за несоблюдение режима самоизоляции

Комсомольская правда11:20

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

ТАСС11:18

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москвавчера в 09:58

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Znak.com 00:46
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От коронавируса умер актер из «Звездных войн»

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РИА Новости 10:48
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Известия 09:21
Политика

Трамп признался в сокрытии сведений о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале пандемии намеренно не сообщал о возможной угрозе коронавирусной инфекции.
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Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Общество

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Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
Общество

Стали известны условия по оплате нерабочей недели

Минтруд РФ разработал рекомендации для работников и работодателей в связи с нерабочей неделей, объявленной в стране с 30 марта по 3 апреля.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:28
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Газета.Ru 11:00
Спорт

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С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра.
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Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
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В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

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Коммерсантъ 04:02
Общество

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

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Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
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Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
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Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

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В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
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Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса

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Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

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Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
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