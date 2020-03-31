Коронавирус
РБКВ Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
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В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москвавчера в 09:58
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