За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

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