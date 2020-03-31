Коронавирус

ВедомостиВедомостиМосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
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Мосгордума в среду рассмотрит законопроект о введении штрафов за нарушение самоизоляции

РИАМО17:30

В МГД предложили штрафовать за отказ приостановить работу кафе

РИА Новости10:33

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Интерфакс11:25

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

РБК10:34

В МГД предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

Москва 2410:00

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва09:58

В Мосгордуме предложили штрафовать нарушителей обязательного карантина на 4 тыс. рублей

ТАСС11:49
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Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Футбол

Все игроки «Барселоны» согласились на сокращение зарплат

Ранее сегодня президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что баскетбольная команда клуба – единственное подразделение организации, которое до сих пор не единогласно согласилось на 70-процентное сокращение зарплаты.
Sports.ru 15:57
Экономика

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее, обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.
РБК 28 марта в 20:43
Здоровье

Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
Московский Комсомолец 13:43
Кино

Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы

Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы.
Комсомольская правда 18:13
Общество

Страны ЕАЭС запретят экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить экспорт ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня.
Известия 16:45
Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 22:13
Общество

Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа

Абитуриенты смогут подать документы на поступление на бюджетные места в вузы до 10 августа.
РБК 13:34
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области: что можно и чего нельзя делать в период действия ограничений

Губернатор Андрей Травников ввёл в Новосибирске режим полной самоизоляции; коротко о том, что можно, а что нельзя делать в этом случае, – в материале Сиб.фм.
Сиб.фм 03:09
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU 12:55
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru 13:08
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Общество

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 09:18
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Общество

Из-за карантина жители Барнаула не могут вернуться из разных стран

Из-за введенного в России карантина жители Барнаула не могут вернуться домой из разных стран.
Ugpressa.ru 16:23
Здоровье

Вирусологи считают, что заболеть коронавирусом повторно нельзя

Первые тесты, например, могли показать ложный положительный результат, тогда как пациенты были здоровы и заболели позже.
ToDay News Ufa 15:32
Политика

ОБСЕ встревожило ужесточение наказания за фейки о коронавирусе в РФ

Брюссель, 1 апреля 2020, 01:11 — REGNUM Информация по поводу ужесточения в РФ наказания за распространение ложных сведений о коронавирусе вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, 31 марта сообщается на сайте организации.
REGNUM 18:11
Экономика

Аналитики OilPrice рассказали, как Россия лишила США «энергетической независимости»

По мнению аналитиков OilPrice, эта нефтяная война может перерасти в катастрофу и навсегда изменить мировой энергетический ландшафт.
ПолитРоссия 13:13
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика 04:17
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста вчера в 08:13
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 07:37
Общество

В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.
Дождь 12:41
Общество

Власти Забайкалья ввели режим полной самоизоляции из-за коронавируса

Ранее власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:22
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