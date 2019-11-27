Общество
Газета.RuМосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
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Наука
Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Политика
Миллер назвал условия транзита газа через Украину
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Шоу-бизнес
Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу
Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Футбол
«Шахтер» отобрал очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Донецкий «Шахтер» смог отобрать очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной
Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге
Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, сообщает корреспондент 78.ru.
Фигурное катание
Туктамышева показала четверной прыжок
Российския фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как прыгает четверной прыжок. «Все ты можешь» – подписала публикацию Елизавета.
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Футбол
Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Общество
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Футбол
Зенит — Лион 0:0 (1-й тайм)
Происшествия
На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись четыре грузовых авто
В среду, 27 ноября, в 15.47, на федеральной трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области случилась крупная авария.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Футбол
Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю»
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.