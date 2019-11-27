Общество

Газета.RuГазета.RuМосгордума приняла бюджет столицы

Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
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Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

Москва 2410:35

Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы

ТАСС10:15

Эксперт: история «умного голосования» заканчивается достаточно бездарно

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Расходы на образование в бюджете Москвы выросли более чем на четверть

РИАМО10:41

Бюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы

Вечерняя Москва09:35

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за закон о бюджете

Агентство Москва10:24

Мосгордума утвердила трехлетний бюджет столицы с дефицитом

Интерфакс08:58
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
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Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, сообщает корреспондент 78.ru.
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Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
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Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
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В среду, 27 ноября, в 15.47, на федеральной трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области случилась крупная авария.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

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