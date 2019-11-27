Общество

Газета.RuГазета.RuМосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов

Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.
Читать в источнике
Комментировать15
Сергей Собянин
В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений. Новый бюджет получился социальным и – в то же время – бюджетом развития.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 10:41

Подробнее о событии

Расходы на образование в бюджете Москвы выросли более чем на четверть

РИАМО10:41

Принят трехлетний бюджет Москвы

Мослента10:27

Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы

ТАСС10:15

Мосгордума подтвердила сегодня проект трехлетнего бюджета столицы

Эхо Москвы14:06

Бюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы

Вечерняя Москва09:35

Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

Москва 2410:35

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за закон о бюджете

Агентство Москва10:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Общество

«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Украина.ру 06:52
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Киберспорт

OG выступит на втором мейджоре другим составом

OG представила второй состав по Dota 2. Организация OG опубликовала видео, в котором Титуан Sockshka Мерло передает Йохану n0tail Сундштайну обязанности тренера.
CyberSport.ru 11:14
Происшествия

МВД проведёт проверку по факту суицида в Сочи девушки-следователя

RT на русском 25 ноября в 17:16
Хоккей

«Вегас» выставил российского нападающего Зыкова на драфт отказов

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков выставлен на драфт отказов.
Metaratings 13:10
Здоровье

Онкологи разработали «зеленое» меню для защиты против рака

Врачи-онкологи составили «зелёное» меню из продуктов против рака.
Ugpressa.ru 01:57
Футбол

Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО

Россия сделает все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков и игроков во время проведения в Петербурге игр чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.
РИА Новости 12:16
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru 16:58
Политика

В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа

Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Известия 13:02
Гаджеты

Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России

Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
iXBT.com 16:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Футбол

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Российская газета 17:26
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Хоккей

«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»

БИЗНЕС Online 13:45
Политика

Apple признала Крым частью Росcии

Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» была устранена компанией Apple.
Mockva.ru 06:15
Общество

В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года.
Совершенно секретно 01:36
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России вчера в 05:13
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Автоновости дня 07:01
Культура

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»

Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
ТВ Центр 11:57
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру 10:37
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Футбол

«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Наука

Ученые обнаружили «выключающие» ожирение у животных в спячке гены

МедиаПоток 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное