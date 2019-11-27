Общество
Газета.RuМосгордума приняла бюджет с ростом социальных расходов
Мосгордума на заседании в среду приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. "За" проголосовали 35 из 45 депутатов.
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В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений. Новый бюджет получился социальным и – в то же время – бюджетом развития.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 10:41
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