Общество

Газета.RuГазета.RuМосгордума приняла бюджет столицы

Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
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Сергей Собянин
В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений. Новый бюджет получился социальным и – в то же время – бюджетом развития.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 10:41

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