Общество

Газета.RuГазета.RuМосгордума приняла бюджет столицы

Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
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Мосгордума подтвердила сегодня проект трехлетнего бюджета столицы

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
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