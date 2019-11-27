Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

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Спорт Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Шоу-бизнес Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.

Здоровье Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.

Общество Число вакансий в России бьет рекорды Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.