Общество
Газета.RuМосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили в рамках «Черной пятницы»
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Политика
Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России
В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
Спорт
Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ
Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
В России отмечают День морской пехоты
Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца
Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной
Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.
Общество
Число вакансий в России бьет рекорды
Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.
Футбол
Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.