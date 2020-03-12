Политика

Mockva.ruMockva.ruМосгордума приняла поправки в Конституцию

Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг. Одобрили поправки 26 депутатов, против оказалось 13, четверо воздержались. Об этом сообщила депутат от партии КПРФ Екатерина Енгалычева.
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Депутата Беседину лишили права слова после внесения 50 предложений к постановлению о поправках в Конституцию

Эхо Москвывчера в 16:01

Мосгордума поддержала поправки в Конституцию

РБКвчера в 11:16

Мосгордума приняла поправки в Конституцию

Mockva.ruвчера в 11:52

В майке с полуматерным словом независимый депутат Мосгордумы устроила разнос Путину

Независимый публициствчера в 11:33

Кац: Абсурдные поправки депутата Бесединой к Конституции — это коллективный труд

Daily Stormвчера в 13:43

Депутата Мосгордумы Беседину лишили голоса из-за ироничных поправок. Она предложила назвать Путина «направляющим солнечным лучом» и «даром России человечеству»

Snob.ruвчера в 15:33
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Армия и оружие

ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
RT на русском 10 марта в 19:40
Экономика

Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП

Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Чита.Ру вчера в 21:53
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия вчера в 14:34
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
НТВ 11 марта в 13:10
Финансы

Аналитики ЦБ объяснили, от чего зависят ставки по ипотеке

Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко в четверг не исключил повышения ставок по ипотеке на 1-2 процентных пункта на фоне падения курса рубля.
РИА Новости вчера в 11:44
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Происшествия

В Приморье выписали из больницы всех россиян с Diamond Princess

РИА Новости 00:12
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия

В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе

РИА Новости вчера в 07:32
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Политика Сегодня 11 марта в 12:43
Общество

«Чертова пятница». Разбираемся, почему этот день считается проклятым

Пятницу 13-го многие люди настолько не любят, что даже окрестили этот день «Чертовой пятницей».
Магнитогорский рабочий вчера в 05:00
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 11 марта в 06:43
Общество

Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
РБК 01:00
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру вчера в 05:42
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру 11 марта в 07:12
Здоровье

Итальянские врачи заразились коронавирусом

Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 11:02
Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Городовой вчера в 03:46
Здоровье

Он что-то недоговаривает: шесть признаков того, что ваш школьник на грани срыва

ЕГЭ школьникам придется сдавать только через три месяца, но уже сейчас многие на взводе — накрученные учителями и родителями подростки заранее с ужасом готовятся к экзаменам.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 11 марта в 06:04
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском вчера в 14:10
Здоровье

На Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом

«На Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черниговской области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Rambler News Service вчера в 13:29
Игры

Представлен релизный трейлер DOOM Eternal

Матч ТВ вчера в 10:38
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
РБК 10 марта в 17:20
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Российский политик, депутат Московской городской думы VII созыва, член партии «Яблоко».
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