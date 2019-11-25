Общество
Российская газетаКомиссия МГД поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
Принять ряд поправок к проекту бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рекомендовала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике.
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Футбол
Зенит — Лион 2:0
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Политика
Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия
Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Общество
Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу
Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.
Происшествия
Восьмилетняя девочка погибла после того, как у нее отобрали смартфон
Хоккей
«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.