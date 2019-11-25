Принять ряд поправок к проекту бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рекомендовала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Футбол Зенит — Лион 2:0 Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

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Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

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Политика Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Общество Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств «Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.

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Общество Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.

Транспорт Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.