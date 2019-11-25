Общество

Российская газетаРоссийская газетаКомиссия МГД поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы

Принять ряд поправок к проекту бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рекомендовала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике.
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Депутатам МГД потребовалось около семи часов для обсуждения поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 г

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Мосгордума приняла социальный бюджет Москвы

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Развитие и социальная сфера: как «поправился» ко второму чтению бюджет Москвы

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ТАСС25 ноября в 08:59

Комиссия Мосгордумы поддержала поправки к бюджету столицы на 2020–2022 года

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