с чего всё началось

Председатель Мосгордумы, задекларировавший 1 951 949 000 рублей доходов за прошлый год, объяснил, что в декларации за 2018-й отсутствуют 870 млн руб. из-за того, что сделка на тот момент еще не была завершена. Прошлогодний доход Шапошников объяснил продажей 100% акций АО «Северянин».

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 667

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 182

Гаджеты Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар. 4

Политика В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока» Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. 410

Общество В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба сообщил, что на Кубани карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции будут продлены до 21 июня. 65

Космос Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка. 3

Общество В России хотят ввести новый штраф для водителей Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет. 201

Футбол Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм? Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 19

Футбол «Ювентус» и «Милан» проведут ответный полуфинал Кубка Италии 12 июня Министр спорта Италии Винценцо Спадафора на своей странице в Facebook сообщил, что ответный полуфинальный матч Кубка Италии Ювентус Милан состоится в пятницу 12 июня.

Общество Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год. 4

Здоровье В Бурятии за сутки выявили 48 случаев коронавируса Сорок восемь новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за сутки в Бурятии, с момента начала пандемии в республике зарегистрирован 1681 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства. 127

Здоровье Названы районы Волгоградской области с самой высокой рождаемостью Низкую смертность Роспотребнадзор зафиксировал в Среднеахтубинском (10,7), Палласовском (10,9), Городищенском (11,7) районах и в Волжском (11,7). По данным на 1 января 2020 года в регионе проживают 2 491 036 человек. 52

Авто Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции. 2

Шоу-бизнес Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.