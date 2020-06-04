Общество
ДождьМосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова. Об этом сам Шапошников рассказал в эфире «Эха Москвы». Фото: Сергей Киселев / агентство «Москва»
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с чего всё началось
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".Накануне.Ru06:08
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На родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества или развлекаться.
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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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