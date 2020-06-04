с чего всё началось

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова. Об этом сам Шапошников рассказал в эфире «Эха Москвы». Фото: Сергей Киселев / агентство «Москва»

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Здоровье Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700 За сутки выявили ещё более 50 заражённых В Бурятии число случаев заражения коронавирусом перевалило за отметку 1700. 127

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,4K

Общество Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 9

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 2,2K

Происшествия Уголовное дело возбуждено в Томске о вырубке деревьев рекламной фирмой Как сообщили НИА Томск в СУ СКР, уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ в отношении сотрудника департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 399

Происшествия Глава «Российской венчурной компании» задержан Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. 359

Наука Ученые обнаружили исчезновение Йеллоустонского супервулкана Оказывается, часть отложений, возникших из-за небольших извержений, на самом деле являются результатами суперизвержений, которые произошли примерно 9 и 8,7 млн лет назад. 22

Футбол «РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3,2K

Экономика Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий: Поправки приняты В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приёмной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только после завершения опеки – пояснил заместитель начальника Зеленодольского управления ПФР Марат Хафизов. 1

Гаджеты Redmi K30 Pro с 12 ГБ ОЗУ уже подешевел в Китае Всего неделю назад компания Redmi выпустила в Китае топовую версию смартфона Redmi K30 Pro, которая отличается 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.