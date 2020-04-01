Коронавирус
РБКМосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве: попавшийся заплатит до 5000 рублей
Комсомольская правда08:42
В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москва31 марта в 09:58
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