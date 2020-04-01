Коронавирус

РБКРБКМосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве: попавшийся заплатит до 5000 рублей

Комсомольская правда08:42

Нарушителей режима самоизоляции в Москве ждут крупные штрафы

Вечерняя Москвавчера в 14:15

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Интерфакс31 марта в 11:25

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

ТАССвчера в 11:18

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

РИА Новостивчера в 11:14

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

РБКвчера в 11:28

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва31 марта в 09:58
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

Временно исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Газета.Ru 11:43
Политика

Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Вести.Ru 11:09
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

Lenta.ru 11:43
Политика

Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля

Выходные до 30 апреля объявил Владимир Путин в обращении к народу, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», передает tvbrics.com.
TV BRICS 10:37
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

Трамп потерял $1 млрд из-за коронавируса

Суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд.
Вестник Кавказа 11:08
Энергетика

Стоимость Brent выросла до $26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
РБК 00:55
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

RT на русском 08:42
Политика

Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Lenta.ru 12:03
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Общество

Россиянам сегодня проиндексируют социальные пенсии

Пенсии за апрель россиянам начал выплачивать досрочно из-за нерабочей недели, объявленной из-за роста заболеваемости коронавирусом в России.
Эхо Москвы 31 марта в 23:30
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Футбол

ЦСКА в составе Чалова и Кучаева обыграл «Спартак» в матче по FIFA

ЦСКА в РПЛ идет пятым, «Спартак» – восьмым. Джикия и Соболев Чалов и КучаевТолько посмотрите на безумие в студии.
Бомбардир.ру вчера в 14:42
Общество

Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» за фейк

Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургской исправительной колонии № 8 на сайте региональной редакции «Эхо Москвы».
BFM.ru 11:19
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Авто

BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде

Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.
CarsWeek.ru 30 марта в 06:57
Энергетика

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
Эхо Москвы 06:32
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Общество

Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
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Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
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Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ 10:07
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Общество

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Футбол

Дзюба об Уткине: «Деградировал и упал»

МК-Спорт 09:36
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