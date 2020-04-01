Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) города предусматривают штраф в 4000 руб. для москвичей, не соблюдающих режим.

Футбол Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Общество На территории Саратовской области вводится пропускной режим Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Гаджеты Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.

Общество Производители сигарет остановили российские фабрики Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Саратовская полиция составила 2 протокола о нарушении режима самоизоляции «Имеем 2 протокола правонарушений: по Балашову - гражданин привлечен к ответственности, еще один случай по Энгельсу - там гражданка прибыла из Испании и не соблюдала режим самоизоляции», - уточнил Зелепукин.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Общество Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.