Коронавирус

ВедомостиВедомостиМосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) города предусматривают штраф в 4000 руб. для москвичей, не соблюдающих режим.
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Нарушителей режима самоизоляции в Москве ждут крупные штрафы

Вечерняя Москва12:54

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

РБК11:28

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

РИА Новости11:14

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

ТАСС11:18

В Москве определились со штрафами за нарушение режима изоляции

Lenta.ru09:14

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Интерфаксвчера в 11:25

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москвавчера в 09:58
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Футбол

Счетная палата: «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба "Крыльев Советов" из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.
Газета.Ru 12:51
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Авто

Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии

Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Автоновости дня 09:57
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

На территории Саратовской области вводится пропускной режим

Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.
Saratovnews вчера в 13:50
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Экономика

Для пенсионеров с маленькой пенсией подготовили надбавку

Депутаты предлагают доплачивать тем, чьи пенсии ниже двух минимальных размеров оплаты труда.
Афанасий-бизнес 07:43
Наука

Искусственный интеллект смог перевести сигналы из мозга в речь

Gazeta.SPb вчера в 15:23
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru вчера в 06:27
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости 11:00
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Футбол

Зинченко пробился в полуфинал чемпионата Европы по FIFA 20

Продолжается чемпионат Европы по FIFA 20, в котором принимают участие настоящие футболисты из разных стран.
Евро-футбол.ру 12:26
Гаджеты

Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях

Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
iXBT.com 11:47
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Происшествия

Саратовская полиция составила 2 протокола о нарушении режима самоизоляции

«Имеем 2 протокола правонарушений: по Балашову - гражданин привлечен к ответственности, еще один случай по Энгельсу - там гражданка прибыла из Испании и не соблюдала режим самоизоляции», - уточнил Зелепукин.
Четвертая Власть 13:15
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Политика

В России создали Корпорацию морского приборостроения

Несколько предприятий создали в России Корпорацию морского приборостроения.
News.ru 12:53
Общество

Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением

С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.
REGNUM 10:38
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Авто

Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:21
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