Коронавирус
ВедомостиМосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) города предусматривают штраф в 4000 руб. для москвичей, не соблюдающих режим.
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В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москвавчера в 09:58
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Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Для пенсионеров с маленькой пенсией подготовили надбавку
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Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
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Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
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Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
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Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Футбол
Зинченко пробился в полуфинал чемпионата Европы по FIFA 20
Продолжается чемпионат Европы по FIFA 20, в котором принимают участие настоящие футболисты из разных стран.
Гаджеты
Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях
Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
Общество
Производители сигарет остановили российские фабрики
Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
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Происшествия
Саратовская полиция составила 2 протокола о нарушении режима самоизоляции
«Имеем 2 протокола правонарушений: по Балашову - гражданин привлечен к ответственности, еще один случай по Энгельсу - там гражданка прибыла из Испании и не соблюдала режим самоизоляции», - уточнил Зелепукин.
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
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В России создали Корпорацию морского приборостроения
Несколько предприятий создали в России Корпорацию морского приборостроения.
Общество
Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением
С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Авто
Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности
Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.