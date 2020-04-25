Экономика
Вести.RuМосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года
Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика
Лавров объяснил нападки некоторых стран на ВОЗ
Москва полагает, что нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обоснованы стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры для борьбы с коронавирусом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Взгляд.ру 08:10
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Единоборства
Отец Нурмагомедова попал в больницу
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о своей госпитализации.
RT на русском 08:52
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новости 09:41
Политика
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
Общество
Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья
Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.
Интерфакс 09:48
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Интерфакс 08:57
Космос
Ракета с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхбыстрой схеме.
Эхо Москвы вчера в 22:05
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Происшествия
В Бурятии задержали вице-спикера парламента
Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.
ТАСС 08:54
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Политика
Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Общество
На Ставрополье умер лечивший от коронавируса пациентов медик
О первой смерти, зафиксированной в рядах медработников, сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграм.
Портал Северного Кавказа 04:35
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Биатлон
Черезов признался, что больше не доверяет Драчеву
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов заявил, что не доверяет Владимиру Драчеву.
РИА Новости 03:39