Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).

с чего всё началось

Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Мосгорстат сообщил о росте средней зарплаты в начале года

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