Экономика
РБКМосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе этого года составила 88,9 тыс. руб. Статистика опубликована на сайте Мосгорстата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по городу Москве (по полному кругу организаций) в январе составила 88 844,7 руб.
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с чего всё началось
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).RT на русском00:00
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