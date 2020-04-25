Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).

с чего всё началось

Средняя зарплата в столице в январе этого года составила 88,9 тыс. руб. Статистика опубликована на сайте Мосгорстата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по городу Москве (по полному кругу организаций) в январе составила 88 844,7 руб.

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало 2020 года

Общество В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 48

Общество Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус. 88

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 35

Шоу-бизнес Дана Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме Борисова считает, что у Волочковой пока просто не сильно подорвано здоровье и хватает сил вести подобный «неправильный» образ жизни. 25

Армия и оружие Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.

Технологии Microsoft Word начал помечать двойной пробел как ошибку Отзывы о нововведении оказались в основном положительными. Оно станет доступно всем пользователям Microsoft Word в ближайшие месяцы.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 173

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2K

Армия и оружие В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400 Расчёты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника во время учений на полигоне Телемба республики Бурятия.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил уникальный AMOLED экран Накануне было сказано, что в Xiaomi Mi 10 Youth будет установлен AMOLED экран от компании Samsung, причем контрастность матрицы составит до 4 300 000:1, а еще заявлена поддержка HDR10+. 2

Общество Во Владимирской области вводится обязательное ношение масок С понедельника, 27 апреля, жители Владимирской области смогут посещать общественные места только в масках или респираторах. 62

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске заразился коронавирусом Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заразился коронавирусной инфекцией. У него появились все симптомы, о которых рассказывали по телевидению. 12

Общество В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону. 170

Космос «Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС. 273