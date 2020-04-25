Экономика
ИзвестияМосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT в субботу, 25 апреля. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года — тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).RT на русском00:00
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Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
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Российская газета 09:16
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Лавров высказался о ситуации с нападками на ВОЗ
По мнению Лаврова, негативная оценка деятельности ВОЗ политизирована и демонстрирует стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с пандемией.
Аргументы и Факты 09:18
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Здоровье
Отделения больниц на Урале перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
Шесть уральских больниц попали в список медучреждений, в которых выделят дополнительные койко-места для больных коронавирусом.
URA.Ru 09:18
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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
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РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Происшествия
В Чебаркуле военнослужащих отправили на карантин
Челябинск Сегодня 05:22
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Политика
Небензя сделал замечание представителю Косово
Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Наука
Разработан недорогой способ выявления патогенных тел в организме
«Проблемы, связанные с быстрым тестированием на патогенные микроорганизмы, создают большую неопределенность в отношении того, какие лица находятся на карантине, и целый ряд других проблем, связанных со здоровьем и экономикой», — утверждает Каннингем.
Машины и Механизмы 23 апреля в 17:51
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Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
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Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Сатановский задал власти неудобные и жесткие вопросы про самоизоляцию
Авторитетный политолог, возглавляющий "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский отметил, что вопросов к российской власти о длительной самоизоляции накопилось уже немало.
Южный Федеральный 06:34
Общество
В Татарстане выявлено 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане по данным на субботу, 25 апреля, зафиксировано ещё 65 случаев заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, который впервые был обнаружен в Китае в декабре 2019 года.
НТР 24 06:18
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Хоккей
Генменеджер «Ак Барса»: «Хотим, чтобы Зарипов остался»
Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что клуб продолжает вести переговоры с нападающим Данисом Зариповым о продлении контракта.
Матч ТВ 07:57
Политика
Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56