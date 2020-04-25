Экономика
ИзвестияМосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT в субботу, 25 апреля. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года — тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT. По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2019-го средняя зарплата в Москве составляла 79,7 тыс. рублей).RT на русскомвчера в 00:00
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Эксперт объяснил, почему в разгар кризиса зарплата в Москве выросла на 12%
Комсомольская правдавчера в 14:54
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Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
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В Бурятии еще 10 медиков заразились коронавирусом
Напомним, ранее у 10 медработников горбольницы № 4 выявили COVID-19 / В Бурятии разрастается очаг коронавируса в городской больнице № 4.
Ариг Ус 00:15
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Онищенко оценил, когда можно будет ослабить самоизоляцию для пожилых
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил, когда можно будет ослабить режим самоизоляции для пожилых людей.
РЕН ТВ вчера в 23:26
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
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Авто
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Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
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Здоровье
В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском вчера в 12:14
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
Политика
Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
Наука
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
Экономика
MarketWatch (США): Россия больше всех теряет от обвала цен на нефть, и это — повод для беспокойства (MarketWatch)
Русские пустили в ход теории заговора, согласно которым США и Саудовская Аравия действуют вместе, сговорившись нанести сокрушительный удар по российской экономике, подорвав ее низкими ценами на энергоносители и сокращением рынков, но это предполагает, что любой заговор должен был бы снизить цены.
ИноСМИ вчера в 02:41
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости вчера в 06:07
Здоровье
В Бурятии медики-пенсионеры вышли на работу для борьбы с коронавирусом
Байкал-Daily вчера в 23:29
Футбол
«Ливерпуль» заинтересован в Мертенсе
На полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса появился новый претендент. В подписании бельгийца заинтересован «Ливерпуль», пишет Tuttomercatoweb.
Бомбардир.ру вчера в 16:55
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
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На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 24 апреля в 15:21
Общество
Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок
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Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
Политика
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США
Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара.
Российская газета вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor 24 апреля в 02:31
Кино
Представлен новый трейлер постапокалиптического сериала «Сквозь снег»
Оценить атмосферу будущей ленты и познакомиться с основными действующими лицами можно в свежем трейлере, который опубликован на YouTube-канале TNT.
Киноафиша России 24 апреля в 09:31
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Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями
Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
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Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 58 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
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