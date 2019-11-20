Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова. Полковник был уволен за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
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Суд отказался восстановить на службе экс-полковника МВД, уволенного из-за Голунова

Мосгорсуд отказал в восстановлении на службе бывшему начальнику Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы (ЗАО), полковнику Андрею Щирову, уволенному после задержания журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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Мосгорсуд не восстановил на службе уволенного после дела Голунова Щирова

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