Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Мосгорсуд продлил арест экс-губернатора Фургала

РБК07:37
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

ТАСС05:57
News.ru

Суд оставил Сергея Фургала под арестом

News.ru05:45
РИА Новости

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

РИА Новости05:47
RT на русском

Мосгорсуд не стал отпускать Фургала из СИЗО

RT на русском05:47
Коммерсантъ

Суд признал законным продление ареста Фургалу

Коммерсантъ05:50
Эхо Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы06:31

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
2

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
3

Из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов Башкирии

В пятницу, 18 сентября, в связи с угрозой распространения в Башкирии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в указ снова были внесены изменения, согласно которым ограничивается въезд и перемещение иностранцев, россиян и лиц, не проживающих в семи районах и городах республики.
Стерлеград10:25
16

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
438