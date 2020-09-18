Из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов Башкирии

В пятницу, 18 сентября, в связи с угрозой распространения в Башкирии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в указ снова были внесены изменения, согласно которым ограничивается въезд и перемещение иностранцев, россиян и лиц, не проживающих в семи районах и городах республики.