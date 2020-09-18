Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала
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Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.В источнике
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