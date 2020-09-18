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BFM.ru
BFM.ru

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Таким образом, вышестоящая инстанция отклонила апелляционную жалобу его адвокатов.В источнике
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РБК

Мосгорсуд продлил арест экс-губернатора Фургала

РБК07:37
Lenta.ru

Мосгорсуд отказался освободить Фургала под залог

Lenta.ru07:08
News.ru

Суд оставил Сергея Фургала под арестом

News.ru05:45
Коммерсантъ

Суд признал законным продление ареста Фургалу

Коммерсантъ05:50
РИА Новости

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

РИА Новости05:47
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

ТАСС05:57
Эхо Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы06:31

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
Новости Ярославля 76.ru08:51

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30% до конца 2020 года

РИАМО – 16 сен. По данным Института развития правового общества, объем "серых" зарплат в России до конца 2020 года может вырасти на 30%, с этим согласны эксперты из "Опоры России", "Деловой России", Российского союза налогоплательщиков и Общественной палаты РФ, пишет в среду газета "Известия".
РИАМО16 сентября в 03:17
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Директор центра подготовки сборных Кравцов не признал вину в растрате

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
РИА Новости09:14
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