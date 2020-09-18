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BFM.ru
BFM.ru

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Таким образом, вышестоящая инстанция отклонила апелляционную жалобу его адвокатов.В источнике
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РБК

Мосгорсуд продлил арест экс-губернатора Фургала

РБК07:37
Lenta.ru

Мосгорсуд отказался освободить Фургала под залог

Lenta.ru07:08
Эхо Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы06:31
Коммерсантъ

Суд признал законным продление ареста Фургалу

Коммерсантъ05:50
РИА Новости

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

РИА Новости05:47
News.ru

Суд оставил Сергея Фургала под арестом

News.ru05:45
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

ТАСС05:57

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
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Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии.
РБК08:04

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.
Srnsk07:23