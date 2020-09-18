Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Фургала
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Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Таким образом, вышестоящая инстанция отклонила апелляционную жалобу его адвокатов.В источнике
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