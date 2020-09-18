Слух: Marvel’s Spider-Man не получит бесплатное обновление для PlayStation 5

Владельцы оригинальной Marvel’s Spider-Man для PlayStation 4, похоже, не смогут бесплатно обновиться до некстген-версии игры, которая войдет в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5. Об этом в переписке с одним из пользователей Твиттера сообщил директор по производству Marvel Games Эрик Монаселли.