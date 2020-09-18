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ТАСС
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.В источнике
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Известия

Мосгорсуд отказался отпустить Фургала под залог

Известия06:16
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

ТАСС05:57
Эхо Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы06:31
РИА Новости

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

РИА Новости05:47
RT на русском

Мосгорсуд не стал отпускать Фургала из СИЗО

RT на русском05:47
URA.Ru

Фургала не отпустили из СИЗО

URA.Ru05:47
Коммерсантъ

Суд признал законным продление ареста Фургалу

Коммерсантъ05:50

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета

В Ульяновской области вблизи населенного пункта Красное Сюндюково утром 18 сентября совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал» с бортовым номером RA-0931G, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
РБК03:35
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