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Право.ру
Право.ру

Мосгорсуд оставил в силе арест Фургала

18 сентября Московский городской суд отклонил жалобу защиты Сергея Фургала на продление его ареста, сообщает ТАСС. Ранее Басманный районный суд решил оставить экс-губернатора в СИЗО до 9 декабря.В источнике
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РБК

Мосгорсуд продлил арест экс-губернатора Фургала

РБК07:37
Lenta.ru

Мосгорсуд отказался освободить Фургала под залог

Lenta.ru07:08
Эхо Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы06:31
Коммерсантъ

Суд признал законным продление ареста Фургалу

Коммерсантъ05:50
РИА Новости

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

РИА Новости05:47
News.ru

Суд оставил Сергея Фургала под арестом

News.ru05:45
ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

ТАСС05:57

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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В офисе Зеленского опровергли тайные договоренности с Россией

Украинские власти не имеют никаких тайных договоренностей с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина».
Ведомости15:17

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире «Вести ФМ» в пятницу предложил кремировать тело Владимира Ленина в случае, если коммунисты не хотят продавать его американскому художнику Дэвиду Датуне.
Парламентская газета15:02
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАССвчера в 11:10
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Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ru06:15