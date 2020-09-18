Мосгорсуд оставил в силе арест Фургала
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18 сентября Московский городской суд отклонил жалобу защиты Сергея Фургала на продление его ареста, сообщает ТАСС. Ранее Басманный районный суд решил оставить экс-губернатора в СИЗО до 9 декабря.В источнике
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