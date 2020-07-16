Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент ТАСС.

Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене

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