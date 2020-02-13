Общество

BFM.ruBFM.ruМосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, передает «Интерфакс». Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
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Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

Коммерсантъ09:31

Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к экстремизму

РИА Новости09:23

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Что нас ждет 13 февраля: главное за три минуты

БИЗНЕС Onlineвчера в 22:30
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Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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Газета.Ru вчера в 12:09
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Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
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Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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