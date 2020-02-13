Общество
BFM.ruМосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, передает «Интерфакс». Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
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Наука
Ученые рассказали, какие микробы живут в московском метро
Российские ученые из Университета ИТМО вместе с коллегами из США провели исследование микробов в московском метрополитене.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Авто
Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
Здоровье
Власти Нигерии объявили о начале эпидемии неизвестной болезни
Меньше, чем за неделю выявлены десятки случаев заражения. Правительство заявило о начале эпидемии.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
Экономика
Мост через Лену обошли бюджетом
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Политика
Песков усомнился в объективности соцопросов
Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Общество
MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса
Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий, которая должна была состояться в Барселоне, пришли к решению отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Общество
Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией
Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Происшествия
На станции «Щукинская» московского метро произошло задымление
Сильное задымление возникло на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии после заклинивания тормозных колодок у поезда, пассажиров высадили, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Биатлон
Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки
Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.