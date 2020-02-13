«Приговор Кунцевского районного суда Москвы изменить, вернув Жукову вещественные доказательства (фигурки лягушек и либертарианский флаг – L.R). В остальном оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья, оглашая решение.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Политика Министр объяснил обвинения внука Назарбаева его наркозависимостью Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал в интервью телеканалу «Хабар» недавние сообщения в Facebook Айсултана Назарбаева — внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обвинившего руководство страны в коррупции.

Авто Названы сроки запуска в России нового Haval H5 Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Общество Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян 13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.

Армия и оружие Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Политика Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Биатлон Сборная России финишировала на своем месте У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.

Политика Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.