Общество

Legal.ReportLegal.ReportМосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову, вернув изъятых лягушек

«Приговор Кунцевского районного суда Москвы изменить, вернув Жукову вещественные доказательства (фигурки лягушек и либертарианский флаг – L.R). В остальном оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья, оглашая решение.
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Мосгорсуд отказался менять приговор студенту Егору Жукову

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
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Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.
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У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

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Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
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Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
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