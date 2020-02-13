Общество
Legal.ReportМосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову, вернув изъятых лягушек
«Приговор Кунцевского районного суда Москвы изменить, вернув Жукову вещественные доказательства (фигурки лягушек и либертарианский флаг – L.R). В остальном оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья, оглашая решение.
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Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
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Министр объяснил обвинения внука Назарбаева его наркозависимостью
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал в интервью телеканалу «Хабар» недавние сообщения в Facebook Айсултана Назарбаева — внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева, обвинившего руководство страны в коррупции.
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Названы сроки запуска в России нового Haval H5
Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
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Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Политика
Парламент Сирии признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи.
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
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Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
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Фуркад собрался судиться с Резцовой
Технологии
Определены опасные почти для всех пользователей приложения
Мобильные приложения оказываются опасными для многих пользователей интернета.
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Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника
Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
Общество
В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей
Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.
Футбол
«Реал» выплатит 120 миллионов евро отступных за Лаутаро Мартинеса
На футболиста ранее претендовала «Барселона», которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
У выигравших норвежцев, слишком очевидных фаворитов, было семь промахов, у закончивших эстафету следом за ними, в 15 секундах, итальянцев — шесть.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Политика
Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
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Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.