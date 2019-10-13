Общество
Эхо МосквыМосгорсуд оставил без изменения приговор Константину Котову
Котов высупая в последнем слове, отверг все обвинения и сделал политическое заявление, вспомнив о московском деле. Судья Нина Шарпова после небольшого перерыва оставила приговор Тверского суда в силе - 4 года колонии.
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с чего всё началось
Как сообщает «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».Фонтанка.Ру11:02
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