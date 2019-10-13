с чего всё началось

Котов высупая в последнем слове, отверг все обвинения и сделал политическое заявление, вспомнив о московском деле. Судья Нина Шарпова после небольшого перерыва оставила приговор Тверского суда в силе - 4 года колонии.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.

Экономика «Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.