Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМосгорсуд оставил без изменения приговор Константину Котову

Котов высупая в последнем слове, отверг все обвинения и сделал политическое заявление, вспомнив о московском деле. Судья Нина Шарпова после небольшого перерыва оставила приговор Тверского суда в силе - 4 года колонии.
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с чего всё началось
Как сообщает
 «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».
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Мирный протест и прочие преступления. Апелляция по делу Котова: Мосгорсуд оставил в силе приговор — четыре года неизвестно за что

Новая газета14:19

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