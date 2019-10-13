Общество

ВедомостиВедомостиМосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Котов не признал себя виновным.
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с чего всё началось
Как сообщает
 «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».
Фонтанка.Ру11:02

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Второй после Дадина: Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

News.ru13:23

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Константину Котову по «дадинской статье»

Коммерсантъ11:34

Суд признал законным приговор программисту Котову за нарушения на митингах

РИА Новости10:28

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском10:28

Мосгорсуд оставил без изменения приговор осужденному по «дадинской» статье Константину Котову

Новая газета10:18

Мосгорсуд приобщил к делу Котова подписи 182 священников в его поддержку

Интерфакс07:53

Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту «московского» дела Константину Котову

Эхо Москвы12:00
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