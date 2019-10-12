Происшествия
ВедомостиМосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Котов не признал себя виновным.
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«Приговор будет отменен. Сейчас или через год-два. Но отменен». Адвокат Мария Эйсмонт — о деле Котова
Новая газета12 октября в 14:49
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