Происшествия

ВедомостиВедомостиМосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Котов не признал себя виновным.
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Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Котову

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Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского» дела Константину Котову

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Новая газета12 октября в 14:49
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