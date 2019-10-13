Общество
RT на русскомМосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Как сообщает «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».Фонтанка.Ру11:02
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Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Происшествия
СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве
Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).
Известия 10:47
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 15:59
Политика
Суд в Испании выдал ордера на арест Пучдемона
Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 08:42
Футбол
Шевченко о выходе сборной Украины на ЕВРО-2020: даже сил нет радоваться
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы-2020 признался, что эмоционально опустошен.
РИА Новости 18:02
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Космос
NASA анонсирует скафандр следующего поколения для миссий Artemis
Планируется отправка американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, поэтому космическое агентство разрабатывает более продвинутый космический костюм для следующего поколения посадочных миссий.
ГЛАС.RU 02:35
Экономика
Депутаты обесценили акции «Яндекса»
В конце прошлой недели депутаты Госдумы РФ предложили ограничить долю иностранного капитала в «значимых» интернет-ресурсах, что привело к снижению стоимости акций компании «Яндекс» до 2 209 рублей за штуку.
Саминвестор 05:36
Происшествия
Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах
«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
РБК 17:35
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 07:19
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна
Росбалт вчера в 16:55
Армия и оружие
США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Армия и оружие
В Литву прибывает батальон из США
В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:38
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.
Astera 11:12
Политика
Путин встретился с королем Саудовской Аравии
Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Газета.Ru 12:54
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Игры
Создатели Saints Row 2 улучшат производительность игры на ПК
Студия добавит поддержку Steamworks в мультиплеер и более высокие разрешения экрана, а также улучшит качество звука.
CyberSport.ru 16:53
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 12 октября в 09:08
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46