Общество

RT на русскомRT на русскомМосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Как сообщает
 «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».
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