с чего всё началось

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Происшествия СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).

Политика Суд в Испании выдал ордера на арест Пучдемона Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, передает РИА Новости.

Футбол Шевченко о выходе сборной Украины на ЕВРО-2020: даже сил нет радоваться Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы-2020 признался, что эмоционально опустошен.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Космос NASA анонсирует скафандр следующего поколения для миссий Artemis Планируется отправка американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, поэтому космическое агентство разрабатывает более продвинутый космический костюм для следующего поколения посадочных миссий.

Экономика Депутаты обесценили акции «Яндекса» В конце прошлой недели депутаты Госдумы РФ предложили ограничить долю иностранного капитала в «значимых» интернет-ресурсах, что привело к снижению стоимости акций компании «Яндекс» до 2 209 рублей за штуку.

Происшествия Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах «В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Армия и оружие США планирует настроить страны НАТО против Турции Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

Армия и оружие В Литву прибывает батальон из США В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.

Политика Путин встретился с королем Саудовской Аравии Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Футбол Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".

Авто В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.

Игры Создатели Saints Row 2 улучшат производительность игры на ПК Студия добавит поддержку Steamworks в мультиплеер и более высокие разрешения экрана, а также улучшит качество звука.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Здоровье В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.