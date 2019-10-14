Общество
RT на русскомМосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Как сообщает «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».Фонтанка.Ру11:02
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Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Газета Metro 12:26
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Единоборства
Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута
Discover24 вчера в 05:38
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти
В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена.
Известия 14:14
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Шоу-бизнес
Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом
Спортсменка Анна Курникова намекнула на свадьбу с испанским певцом Энрике Иглесиасом.
Культуромания 11:09
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Происшествия
В Перми иномарка сбила пятерых детей
ГЛАС.RU 12:16
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 08:06
Кино
Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма
Известия 12 октября в 00:06
Футбол
Украина — Португалия 2:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.
Soccer.ru 13:44
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
Футбол
Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника»
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».
Матч ТВ 09:04
Культура
Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе
Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".
Piter.tv 06:25
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Финансы
ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам
Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
ТАСС 06:17
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика
Власти на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета
О полном восстановлении суверенитета САР на своей территории объявили в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака.
РЕН ТВ 15:08
Происшествия
В Москве налетчики на трех машинах со стрельбой ограбили водителя
По данным источника агентства, неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу иномарке на Ленинском проспекте, затем несколько раз выстрелили в сторону водителя, избили его и отобрали сумку.
Lenta.ru 13:00