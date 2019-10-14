с чего всё началось

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Шоу-бизнес Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом Спортсменка Анна Курникова намекнула на свадьбу с испанским певцом Энрике Иглесиасом.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Футбол Украина — Португалия 2:0 (1-й тайм) Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".

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Культура Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".

Шоу-бизнес Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.

Армия и оружие Зеленский посетил передовую в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.

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Финансы ЦБ может отменить отдельные нормативные требования к банкам Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, в первую очередь пруденциальных, к кредитным организациям, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

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Политика Власти на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета О полном восстановлении суверенитета САР на своей территории объявили в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака.