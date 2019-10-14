с чего всё началось

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.

Армия и оружие Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.

Общество Медведев расширил список жизненно важных лекарств Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».

Здоровье Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Политика Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате» Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» «Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.

Происшествия В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.

Футбол Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.

Здоровье Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Происшествия Отец убийцы 9-летней девочки выступил за казнь сына Напомним, что 9 октября в Саратове 9-летняя девочка отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла.

Политика Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Культура Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале Съемки седьмого сезона шоу были заморожены два года назад, его показы на территории Украины снова хотят запретить, а полюбившиеся зрителям актеры отказываются сниматься в проекте.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.