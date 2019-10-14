Общество

RT на русскомRT на русскомМосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Как сообщает
 «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».
Фонтанка.Ру11:02

Подробнее о событии

Мирный протест и прочие преступления. Апелляция по делу Котова: Мосгорсуд оставил в силе приговор — четыре года неизвестно за что

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Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

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Интерфакс07:53

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

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