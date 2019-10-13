Общество
РЕН ТВМосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту и члену участковой избирательной комиссии Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за нарушения правил организации митинга. Ранее программиста признали виновным по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.
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с чего всё началось
Как сообщает «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».Фонтанка.Ру11:02
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Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости 12 октября в 16:37
Политика
Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде
Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
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Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
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Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
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МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП
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RT на русском 20:35
Игры
Death Stranding займет 55 гигабайт
На PlayStation 4 Pro игра займет 55 гигабайт. Horizon Zero Dawn, в которой используется тот же движок, требует 48,16 гигабайта.
Cyber.sports.ru 01:33
Армия и оружие
Трамп ввел санкции против Турции из-за боевых действий в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:28
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В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ 17:54
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За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира?
29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.
Парламентская газета 18:35
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс 21:19
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
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Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Футбол
Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»
Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
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Авто
Пикап Tesla будет похож на бронетранспортёр из будущего
Пикап, который сам Маск теперь называет Cybertruck, не будет похож ни на одно из имеющихся в Сети изображений.
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«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
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Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
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Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
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Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.
RT на русском 16:30
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ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.
RT на русском 20:59
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира».
Мой Брянск 05:31