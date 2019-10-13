Общество

РЕН ТВРЕН ТВМосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор активисту Котову

Мосгорсуд признал законным приговор активисту и члену участковой избирательной комиссии Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за нарушения правил организации митинга. Ранее программиста признали виновным по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.
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с чего всё началось
Как сообщает
 «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».
Фонтанка.Ру11:02

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Коммерсантъ17:54

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