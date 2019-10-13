с чего всё началось

Мосгорсуд признал законным приговор активисту и члену участковой избирательной комиссии Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за нарушения правил организации митинга. Ранее программиста признали виновным по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Политика Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Футбол Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.

Игры Death Stranding займет 55 гигабайт На PlayStation 4 Pro игра займет 55 гигабайт. Horizon Zero Dawn, в которой используется тот же движок, требует 48,16 гигабайта.

Армия и оружие Трамп ввел санкции против Турции из-за боевых действий в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии, передает ТАСС.

Происшествия В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Наука За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира? 29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.

Политика Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Авто Пикап Tesla будет похож на бронетранспортёр из будущего Пикап, который сам Маск теперь называет Cybertruck, не будет похож ни на одно из имеющихся в Сети изображений.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Актриса появилась на премьере фильма "Текст" без своего обаятельного супруга.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.

Хоккей Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо» Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас.

Футбол Тихонов назвал странным назначение Тедеско главным тренером «Спартака» Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение Доменико Тедеско новым главным тренером команды.

Политика ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.