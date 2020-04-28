Общество

ВедомостиВедомостиМосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

Иски об отмене указов о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков, поданные муниципальными активистами и депутатами во главе с мундепом Денисом Шендеровичем, суд объединил с заявлениями еще нескольких москвичей.
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Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

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Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков

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Суд отклонил коллективный иск москвичей об отмене цифровых пропусков

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Коммерсантъ13:39

Суд отказался остановить действие указов Собянина о мерах против вируса

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В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Общество

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Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
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Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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Газета.Ru 09:58
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
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В WhatsApp появилась новая функция

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Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года

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Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
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Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

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С 27 апреля меняются в России правила наличных расчетов

С 27 апреля 2020 года меняются в России правила наличных расчетов.
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Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
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На Украине случилось землетрясение

В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

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РИА Новости вчера в 14:25
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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