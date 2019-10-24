Московский городской суд отклонил апелляцию болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного "Спартака" Луиса Адриано.

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Мосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на решение по делу о твите

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