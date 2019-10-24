Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на решение по делу о твите

Московский городской суд отклонил апелляцию болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного "Спартака" Луиса Адриано.
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Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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