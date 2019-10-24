Футбол
РИА НовостиМосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на решение по делу о твите
Московский городской суд отклонил апелляцию болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного "Спартака" Луиса Адриано.
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Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 03:24
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с ножом на школьниц в Курске
Курские следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на двух школьниц в Золотухинском районе Курской области.
РБК 08:43
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Здоровье
Трансжиры повышают риск болезни Альцгеймера на 74%
Новое исследование японских учёных выявило закономерность между потреблением трансжиров и повышенным риском развития болезни Альцгеймера (деменцией).
Э Вести 09:33
Кино
Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат
Ревизор.ру 04:03
Футбол
«Наполи» предложит Ибрагимовичу контракт на полтора года
Спорт-Экспресс 03:56
Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
ТАСС 07:52
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
РБК 08:40
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка
Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Общество
Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Газета.Ru 07:47
Происшествия
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:07
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество
Мутко разнес работу по ремонту жилья подтопленцев
Основные сроки восстановления жилья, пострадавшего от паводков в Иркутской области, нарушены, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Lenta.ru 08:15
Единоборства
Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00