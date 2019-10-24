Футбол
РИА НовостиМосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на решение по делу о твите
Московский городской суд отклонил апелляцию болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного "Спартака" Луиса Адриано.
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Футбол
Базур временно отстранен от тренировок с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Ришедли Базур из "Витесса", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, временно отстранен от тренировок с командой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Нидерландов.
РИА Новости 11:13
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня 03:43
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 04:45
Происшествия
Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Московский Комсомолец 07:41
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Футбол
Андрей Аршавин назвал причину поражения от «Лейпцига»
Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу поражения сине-бело-голубых от немецкого «РБ Лейпциг».
Петербургский дневник 04:54
Политика
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Президент РФ Владимир Путин признался, что ему было приятно, когда один из участников саммита "Россия-Африка", проходящего в эти дни в Сочи, все свое выступление сделал на русском языке, "причем практически без акцента".
РИА Новости 10:40
Игры
Kotaku: релиз The Last of Us: Part II отложат до весны
Игромания.ру 10:06
Футбол
Моуринью отклонил предложение «Боруссии»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito.
Спорт-Экспресс 10:42
Общество
Диетологи назвали продукты, которые есть никогда нельзя
Испанские диетологи советуют навсегда исключить из меню некоторые продукты, так как они негативно влияют на здоровье.
7 регион 21 октября в 05:21
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Происшествия
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов
Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:54
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Происшествия
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке
Российская газета 11:15
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Экономика
Госдума примет решение о повышении МРОТ
Сегодня, 24 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:04
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews 22 октября в 05:09