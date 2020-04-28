Общество
Газета.RuМосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
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Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Число безработных достигло 950 тысяч
В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:35
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара вчера в 16:23
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн.
RT на русском 14:24
Авто
Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от коронавируса
Начались клинические исследования нового лекарства от коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:10
Общество
Беглов: в Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая
Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с коронавирусом продлятся до 12 мая включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.
Аргументы и Факты 15:38
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом
Два жителя Рязанской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в рязанских больницах, сообщает правительство региона.
РИА Новости 16:00
Армия и оружие
Украинские военные насчитали девять обстрелов позиций за сутки
Украинские силовики объявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, двое получили ранения.
Московский Комсомолец 01:15
Общество
Советник Трампа сделал неутешительный прогноз по безработице в стране
Globallookpress На фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в США к июню может достичь уровня в 16-20%.
РЕН ТВ 16:50
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Культура
В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния
В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Космос
В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News 05:24
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07