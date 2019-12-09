Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

с чего всё началось

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что материалы дела направлены в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. По словам адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

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