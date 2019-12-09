Общество
Москва 24Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на 1 млрд рублей
В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что материалы дела направлены в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. По словам адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.ТАСС04:33
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Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
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В Париже начался нормандский саммит
Спорт
Норвегия хочет добиться отстранения России от Кубка мира по лыжам
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте заявил, что будет добиваться отстранения России от Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне
Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Спорт
В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Космос
Астрономы показали «колыбель» звезд
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Армия и оружие
Дистанционную снайперскую винтовку планируют создать в России
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Футбол
В прошлом сезоне клубы РПЛ заработали 3,28 млрд рублей
Доход клубов российского первенства по футболу в сезоне-2018/19 от продажи билетов и абонементов составил 3,28 млрд рублей, сообщается в ежегодном «Комплексном исследовании экономики российского футбола», которое подготовили Российская премьер-лига (РПЛ) и компания PwC.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Политика
Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике
Спорт
Родченков назвал заслуженными санкции WADA против российского спорта
Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта являются заслуженным наказанием за фальсификации «невообразимых масштабов».
Футбол
«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Спорт
России предстоит выплатить ВАДА до 5 миллионов долларов
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.
Происшествия
Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи
Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Общество
Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью
Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.