Общество

Москва 24Москва 24Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на 1 млрд рублей

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что материалы дела направлены в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. По словам адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Комментировать192
с чего всё началось

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
ТАСС04:33

Подробнее о событии

Мосгорсуд продлил арест бывшему министру Михаилу Абызову

Известия10:42

Мосгорсуд снял арест с активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Интерфакс05:04

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на 1 млрд рублей

Коммерсантъ06:21

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб

РБК05:30

Арест активов экс-министра Абызова отменил Мосгорсуд

Газета.Ru05:06

Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

RT на русском04:58

Мосгорсуд оставил в СИЗО до 25 января бывшего министра Абызова

ТАСС10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Хоккей

Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Газета.Ru 11:53
Политика

В Париже начался нормандский саммит

Интерфакс 11:24
Спорт

Норвегия хочет добиться отстранения России от Кубка мира по лыжам

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте заявил, что будет добиваться отстранения России от Кубка мира по лыжным гонкам.
Sport24.ru 11:26
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне

Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Lenta.ru 11:56
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Общество

Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Газета.Ru 11:35
Происшествия

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Спорт

В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Газета.Ru 12:26
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Космос

Астрономы показали «колыбель» звезд

Российская газета 06:21
Общество

Взыскание долгов с пенсий хотят запретить

Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Солидарность 03:38
Армия и оружие

Дистанционную снайперскую винтовку планируют создать в России

Политическая Экспертиза вчера в 20:58
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Футбол

В прошлом сезоне клубы РПЛ заработали 3,28 млрд рублей

Доход клубов российского первенства по футболу в сезоне-2018/19 от продажи билетов и абонементов составил 3,28 млрд рублей, сообщается в ежегодном «Комплексном исследовании экономики российского футбола», которое подготовили Российская премьер-лига (РПЛ) и компания PwC.
Аргументы и Факты 10:17
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Политика

Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике

Московский Комсомолец 11:43
Спорт

Родченков назвал заслуженными санкции WADA против российского спорта

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта являются заслуженным наказанием за фальсификации «невообразимых масштабов».
РБК 12:04
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU вчера в 01:11
Происшествия

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Спорт

России предстоит выплатить ВАДА до 5 миллионов долларов

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.
Sportbox.RU 10:04
Происшествия

Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи

Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:08
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»

Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Интерфакс 10:59
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Невские Новости вчера в 06:37
Общество

Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью

Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Чемпионат 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
Главное